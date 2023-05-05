Глава администрации Тюменского района спрогнозировала возможное ухудшение ситуации вблизи села Успенское

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова прокомментировала ситуацию с природным пожаром в селе Успенка, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале она спрогнозировала возможное ухудшение ситуации из-за сильного переменчивого ветра. В настоящий момент пожарные тушат очаги в лесу.

"Сегодня с гражданами, пострадавшими от пожара, состоялась встреча в Доме культуры. Взяли всю информацию: что утрачено, что нужно приобрести срочно, что на перспективу, пояснили, какие меры поддержки будут оказаны", - сообщила Иванова.

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вчера вечером. Жителей поселка эвакуировали. Сообщалось, что жителей села временно разместят в микрорайоне Молодежный. В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Пожарные продолжают работать.