Бывший военный из Белгородской области осужден на 13 лет колонии за госизмену

Военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгорода Артема Семенова за совершение госизмены.

Также Семенов лишен воинского звания сержант. Фабула обвинения остается неизвестной, так как материалы дела имеют гриф "секретно".

Как сообщает "Интерфакс", военного задержали 30 марта прошлого года. Он служил в одной из частей под Белгородом. Преступление было совершено еще до начала специальной военной операции.

Ранее суд приговорил к 14 годам колонии Илью Трачука, обвиняемого в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Уголовное дело слушалось Южным окружным военным судом в закрытом режиме под грифом "совершенно секретно". Трачук является бывшим военнослужащим. Суд лишил его воинского звания "ефрейтор".