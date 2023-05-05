05 Мая 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Вучич назвал атаку в Младеноваце нападением на всю Сербию

Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию. Так случившееся расценивает президент страны Александр Вучич.

Об этом он сообщил в обращении к нации, пишет РИА Новости. Вучич заявил, уточняет издание, что Урош Блажич, который совершил вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом, на свободу уже не выйдет.

В ночь на 5 мая, пишет издание, в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и якобы застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.

Теги: Александр Вучич, Белград, Сербия, Младеноваце


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Ранее 03.05.2023 12:50 Мск В школе Белграда из-за стрельбы погибли девять человек

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