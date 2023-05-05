05 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге горят два склада на Базальтовой улице

В Екатеринбурге тушат крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 5 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Базальтовая в уральской столице. По оперативной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

"Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина", - уточнили в МЧС.

Пожар на улице Базальтовой в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сейчас огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте.

Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.

Теги: склады, пожар, Екатеринбург, Базальтовая, МЧС


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