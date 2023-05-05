В Екатеринбурге горят два склада на Базальтовой улице

В Екатеринбурге тушат крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 5 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Базальтовая в уральской столице. По оперативной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

"Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина", - уточнили в МЧС.

Сейчас огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте.

Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.