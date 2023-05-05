05 Мая 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Чем были полезны: российские сенаторы отчитались о проделанной за год работе

Члены Совета Федерации отчитались о проделанной в 2022 году работе. По регламенту палаты, эта информация публикуется на сайте СФ. Сейчас там не хватает отчетов 12 сенаторов, шесть из которых – от присоединенных территорий, остальные - Сулейман Керимов, Сергей Лукин, Людмила Нарусова, Николай Рыжков, Александр Трембицкий, пишут "Ведомости".

Отчеты сенаторов очень отличаются по объему. Елена Мизулина представила труд на 161 страницу, правда, 80% документа – это приложения: рекомендации круглых столов, в которых она приняла участие, перечень внесенных Верховным судом законопроектов, стенограмма выступления президента на X Всероссийском съезде судей и полный текст Кодекса судейской этики. В основной части отчета, в частности, сообщается, что в 2022 году сенатором было направлено 92 запроса в федеральные органы государственной власти, в том числе в МВД России (25), в Генпрокуратуру (12).

Сенатор Дина Оюн отчиталась на 83 страницы. Она рассказала о помощи участникам спецоперации, культурных мероприятиях, на которых побывала, о количестве постов на своей странице во "Вконтакте".

Андрей Клишас написал отчет на 81 страницу, 64 из которых – приложения: выступления на заседаниях Совфеда и комитета, законопроекты и комментарии СМИ. В частности, Клишас отчитался, что принял участие в даче согласия президенту Совфедом на использование Вооруженных сил за пределами территории России.

Сенатор Арсен Каноков представил отчет на одну страницу: "В рамках сенаторской деятельности велась активная работа по рассмотрению обращений граждан: направлялись соответствующие запросы сенатора в федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, 101 заявителю была оказана безвозмездная материальная помощь".

Игорь Панченко пишет, что в рамках всероссийской акции «Елка желаний» поздравил четырехлетнего Диму из Мариуполя, переехавшего со своей семьей в Тульскую область, и подарил велосипед. Также Панченко сообщил, что за 2022 год на его странице во "ВКонтакте" было размещено 30 публикаций, которые набрали более 1500 просмотров.

Теги: сенаторы, совет федерации, отчет, работа


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