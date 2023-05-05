В Челябинске с экс-начальника участка ЧТПЗ взыскали сумму коммерческого подкупа в размере 1,8 млн рублей

В Челябинске с экс-начальника участка трубоэлектросварочного цеха ЧТПЗ взыскали свыше 1,8 млн рублей, полученных в качестве коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2021 гг. он получил коммерческий подкуп за лоббирование интересов юридического лица - контрагента и пролонгации договора поставки, заключенного между заводом и коммерческой организацией. В августе прошлого года его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Прокурор направил в суд исковое заявление в суд о применении последствий недействительности сделки, связанной с незаконным получением денежных средств в виде коммерческого подкупа, и взыскании полученной суммы в размере свыше 1,8 млн рублей. Суд требования удовлетворил.