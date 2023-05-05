Губернатор Новосибирской области поблагодарил ОНФ за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО

Критические замечания общественников помогают органам власти оперативно выявлять и устранять ошибки, считает губернатор Новосибирской области. Во время конференции регионального отделения Народного фронта в Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил общественников за взаимодействие, которое с каждым годом становится всё более конструктивным и плодотворным.

«Ваша основная задача – выявлять болевые точки, то, что беспокоит жителей. Эта ваша миссия лично для меня очень важна. Все негативные сигналы моментально передавайте нам, мы будем их отрабатывать максимально быстро», — подчеркнул глава Новосибирской области.

Губернатор поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за ту масштабную работу, что была развернута общественниками в период специальной военной операции по организации помощи жителям Донбасса и военнослужащим, выполняющим задачи СВО.

«Ценно, что вы расширяете вовлечённость участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное», — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональные власти ведут серьёзную работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей, постоянно масштабируя ее – увеличивая как финансирование, так и направления охвата.

«Было принято решение увеличить финансирование: из резервного фонда выделяем целевую сумму, отработаем приоритетную закупку самых важных вещей – по мнению ребят-отпускников – это квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, антидронные ружья, автомобили. Успешный проект — «Реабилитационный сертификат». Мы расширили категории, которые могут им воспользоваться, попытались охватить всех, в том числе, участников ЧВК. Дополняем и содержание сертификата — теперь туда входит протезирование. Главам муниципалитетов дана установка – отслеживать каждую семью, помогать адресно», — отметил глава области.

Также во время конференции регионального штаба Народного фронта общественники представили итоги работы Центра мониторинга благоустройства городской среды, обнародована информация по итогам мониторинговой деятельности, экспертной работы в рамках проблемной повестки, системе обратной связи с жителями.