05 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Ростех собирается производить по 10 самолетов Ту-214 ежегодно, но уже с 2025 года

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о планах с 2025 года выпускать ежегодно по десять самолетов Ту-214, о которых вообще никто бы не вспомнил, если бы не санкции. Но теперь на них планируется сделать ставку, также как на МС-21 и "Суперджеты" с российскими двигателями.

По словам Сергея Чемезова, завершается испытание двигателя ПД-8 и процесс сертификации самолета "Суперджет нью". Серийный выпуск по 20 лайнеров в год запланирован со следующего года.

В 2024 году должны завершить сертификацию и выпустить первые 6 серийных самолетов МС-21. Планируется выпуск в 2024 году 20 самолетов "Суперджет".

На Казанском авиационном заводе строятся новые ангары. Завод будет выпускать по 10 самолетов Ту-214 уже с 2025 года, заявил Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Тот пообещал, что для реализации проектов будут рассматриваться различные варианты господдержки – от субсидирования кредитования до использования частично средств ФНБ.

Михаил Мишустин, Сергей Чемезов(2023)|Фото: правительство.рф

Между тем, выпускать по 10 Ту-214 в год обещал еще весной 2022 года теперь уже бывший вице-премьер Юрий Борисов, при этом он не говорил, что эти планы начнут реализовываться только в середине 2020-х. Тогда он уверял, что заместить детали зарубежных производителей в Ту-214 можно за год, поскольку они использовались "в минимальном количестве".

А пока есть проблемы даже с выпуском единичных экземпляров этих лайнеров. На днях "Коммерсант" сообщил, что возвращение в коммерческую эксплуатацию самолетов Ту-204/214, на ремонт которых Минпромторг выделил 15 млрд руб., затягивается. Поставка двух самолетов, которые авиакомпания Red Wings планировала получить в апреле, переносится на конец лета. Причина срыва сроков - долгий поиск подрядчика для восстановления салона. Это первые самолеты данного типа, которые год назад решили вернуть к регулярным пассажирским перевозкам.

В феврале этого года участники рынка говорили, что в России промышленные предприятия находятся "в стрессе" из-за необходимости выполнять гособоронзаказ. Гендиректор компании "Авиасистемы" (занимается материально-техническим обеспечением эксплуатации самолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200 и других самолетов) Дмитрий Хоружик сообщил, сейчас поставщикам комплектующих "совсем не до самолета Ту-214".

Так, арзамасское предприятие "Темп-Авиа" (Нижегородская область) и мичуринский завод "Прогресс" (Тамбовская область) готовы выполнить заказ на датчики линейных ускорений для систем Ту-214 только в конце 2025 года. "Все вы понимаете, на какие изделия эти датчики уходят, и они будут туда уходить. Поэтому промышленность сейчас находится в стрессе по гособоронзаказу", — сказал он.

Теги: ростех, ту-214, производство, сергей чемезов


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