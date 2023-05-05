В Кремле не стали комментировать заявление Пригожина про уход из Артемовска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск (украинское название - Бахмут).

"Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сегодня Пригожин заявил о том, что 10 мая "вагнеровцы" передадут позиции в Артемовске солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря.

Свое решение вывести отряды из города Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 90%, уточнил ее основатель.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" записал очень эмоциональное видео. В нем он показал погибших в бою за 4 мая бойцов "Вагнера" и вновь потребовал боеприпасы от Шойгу и Герасимова.