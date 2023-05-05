05 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В преддверии Дня радио Игорь Бабушкин вручил награды связистам Астраханской области

В преддверии Дня радио, который в России отмечают 7 мая, в резиденции губернатора Астраханской области состоялось торжественное мероприятие. С праздником работников всех отраслей связи поздравил глава региона Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба губернатора.

«Ваш профессионализм и изобретательность обеспечивают возможность отрасли связи развиваться семимильными шагами. Благодаря инновациям сегодня каждый может читать книги, слушать музыку,  оперативно получать и передавать огромные объёмы информации, вести бизнес даже вдали от родины», – отметил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, награждение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Стоит отметить, что в настоящее время в Астраханской области продолжается модернизация сетей проводной и сотовой связи и мобильного интернета. По данным на начало 2023 года, волоконно-оптические линии есть в 261 из 432 населённых пунктов области. 2200 базовых станций обеспечивают 100% покрытие территории региона голосовыми сервисами (стандарт 2G). В зону покрытия связи стандарта 3G и 4G входят более 90% населённых пунктов.  

день радио(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
 
За успехи, достигнутые в добросовестной работе, и высокий профессионализм Игорь Бабушкин наградил лучших работников связи почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Астраханской области. Также награды связистам вручили председатель областной Думы Игорь Мартынов, министр государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский.

Теги: день радио, связисты, игорь бабушкин, награждение работников отрасли


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