Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области

В поле в Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, беспилотник занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

Дрон обнаружил местный житель в двух километрах от поселка Нижнедонской. Приехавшие на место силовики изъяли БПЛА.

4 мая сообщалось, что беспилотник врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, после чего взорвался. Огонь потушили сотрудники предприятия.