Победа Украины возможна только в сказке, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что конфликт на Украине может окончиться в пользу "незалежной" только в сказке.

Орбан заявил, что у него "нет настолько живого воображения, чтобы представить, что кто-то победит ядерную державу", пишет РБК. Политик добавил, что те, кто верят в победу Украины, на самом деле верят в сказку.

Напомним, в конце марта Орбан сообщил о том, что Еевросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, но страны Запада тоже колебались, однако сейчас это уже не вопрос, заявил Орбан.