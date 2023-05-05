05 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: indonesiaseoul.org

На Бали могут ввести квоты для въезда туристов из России

Власти индонезийского острова Бали так разгневаны поведением иностранных туристов в целом и россиян в частности, что готовы ввести квоты на посещение региона, которые будут действовать ближайшие сто лет.
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"Большое количество туристов, которые совершают безобразия, хулиганят, большинство из них из России <...> Кого-то депортировали, кого-то здесь судят по закону. На иностранцев заведено более 100 дел [с начала 2023 года], из них 27 — на россиян", - цитирует ресурс Detik губернатора Бали Ваяна Костера.

"Мы будем проводить политику отказа от массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Система квот на ближайшие 100 лет. Если мы позволим этому продолжаться как есть, будут приезжать эти дешевые туристы. Большинство из которых ест фасованный рис, катается на велосипедах, мотоциклах, нарушают законы, последний сломал банкомат <...> Если начнут работать квоты, те, кто собирается приехать в следующем году, будут бороться за внесение в списки уже сейчас", - сказал губернатор.

Теги: бали, туристы, индонезия, квоты


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