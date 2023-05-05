В Челябинской области с начала года произошло 305 лесных пожаров

В Челябинской области с начала года на территории лесного фонда ликвидировано 305 пожаров на площади 3 тыс. 941 гектар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

За минувшие сутки было ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 272 га.

В регионе действует особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.