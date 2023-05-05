Погорельцы из села Успенка могут получить матвыплату в связи с утратой предметов первой необходимости

Погорельцы из села Успенка могут получить материальную выплату в размере 50 тыс. руб. в связи с утратой предметов первой необходимости. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для граждан, пострадавших от пожаров, открыта "горячая линия": в прокуратуре области по телефонам 8 (3452) 27-04-43, 27-04-60, 34-53-54, в прокуратуре Тюменского района по телефонам: 8 (3452) 56-89-37, доб. 221; 56-89-37, доб. 208.

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вчера вечером. Жителей поселка эвакуировали. Сообщалось, что жителей села временно разместят в микрорайоне Молодежный. В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи. Предварительно, никто не пострадал.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Пожарные продолжают работать.