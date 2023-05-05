Свердловская область – лидер по лесным пожарам в УрФО. В регионе без губернатора ввели режим ЧС

Свердловская область стала лидером в УрФО по лесным пожарам в этом году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий.

По его словам, на данный момент на землях лесного фонда УрФО действует 43 лесных пожара на площади 3 тыс. 200 гектаров. В тушении задействовано 936 человек и 207 единиц техники. А в Курганской и Тюменской областях привлечена авиация.

"Большая часть лесных пожаров, это 25 пожаров на площади 2 тыс. 500 гектаров, действует в Свердловской области. Следующая по статистике Тюменская область – 10 пожаров на площади 360 гектаров. И Челябинская область – четыре пожара, 253 гектара", - рассказал Куплевацкий.

Он уточнил, что один пожар действует на землях Министерства обороны – в районе Березовского на территории полигона 9-го завода. Несколько пожаров тушат на федеральных особо охраняемых природных территориях – в парке "Зигальга" и Ильменском заповеднике.

Стоит отметить, что сегодня в Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, введение такого режима продиктовано осложнением лесопожарной обстановки на Среднем Урале, вызванной аномально жаркой погодой и необходимостью привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров.

Примечательно, что опубликованный указ "О введении на территории Свердловской области режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера" подписал не губернатор Евгений Куйвашев, а и.о. главы региона Олег Чемезов. Где находится Куйвашев, еще на этой неделе докладывавший президенту о ситуации с пожарами, остается неизвестным.

Напомним, что в этом году в уральских лесах были выявлены случаи умышленных поджогов.