Свердловская область – лидер по лесным пожарам в УрФО. В регионе без губернатора ввели режим ЧС

05 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Свердловская область – лидер по лесным пожарам в УрФО. В регионе без губернатора ввели режим ЧС

Свердловская область стала лидером в УрФО по лесным пожарам в этом году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий.

По его словам, на данный момент на землях лесного фонда УрФО действует 43 лесных пожара на площади 3 тыс. 200 гектаров. В тушении задействовано 936 человек и 207 единиц техники. А в Курганской и Тюменской областях привлечена авиация.

"Большая часть лесных пожаров, это 25 пожаров на площади 2 тыс. 500 гектаров, действует в Свердловской области. Следующая по статистике Тюменская область – 10 пожаров на площади 360 гектаров. И Челябинская область – четыре пожара, 253 гектара", - рассказал Куплевацкий.

Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт(2020)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что один пожар действует на землях Министерства обороны – в районе Березовского на территории полигона 9-го завода. Несколько пожаров тушат на федеральных особо охраняемых природных территориях – в парке "Зигальга" и Ильменском заповеднике.

Стоит отметить, что сегодня в Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, введение такого режима продиктовано осложнением лесопожарной обстановки на Среднем Урале, вызванной аномально жаркой погодой и необходимостью привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров.

Примечательно, что опубликованный указ "О введении на территории Свердловской области режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера" подписал не губернатор Евгений Куйвашев, а и.о. главы региона Олег Чемезов. Где находится Куйвашев, еще на этой неделе докладывавший президенту о ситуации с пожарами, остается неизвестным.

Напомним, что в этом году в уральских лесах были выявлены случаи умышленных поджогов.

Теги: УрФО, пожары, режим ЧС, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети