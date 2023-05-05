Минцифры не разрабатывает никакого отдельного регулирования деятельности блогеров

Минцифры не предлагает и не разрабатывает никакого отдельного регулирования деятельности блогеров, так прокомментировал публикации СМИ зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Парламентарий отмечает, что блогеры как граждане и так уже должны выполнять все требования закона, в том числе запреты на публикацию той или иной информации. Как физические или юридические лица они должны платить налоги.

"Инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход. И нужно помнить, что каждый из нас становится блогером, когда выкладывает в публичный доступ какой-либо контент. Наказание за распространение деструктивной информации уже существует – а если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" – пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

"Историю с законодательным регулированием блогеров и соответствующим реестром мы уже проходили, это не работает. Не сработает и идея дать им возможность регистрироваться в качестве СМИ и дать им отдельный код в ОКВЭД. Как информационное агентство блогер может зарегистрироваться уже сейчас, а от уплаты налогов они уклоняются не из-за отсутствия блогерского кода – виной тому, будем честны, жадность. И против неё законов не придумать", - добавляет депутат.