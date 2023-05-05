Нефтепроводчики определили лучших по охране труда

В "Транснефть – Сибири" прошел ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников "День безопасности труда". Мероприятие, которое в этом году было приурочено к 30-летию "Транснефть", проходило на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, сообщили Накануне.RU в "Транснефть - Сибири".

В конкурсе принимали участие 10 команд, представляющих структурные подразделения компании, всего 50 человек. Конкурсанты отвечали на тематические вопросы и готовили презентации, выявляли неисправности автомобиля, оказывали первую помощь "пострадавшему", демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты. По итогам в общекомандном зачете первое место заняла команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий, второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем – представители Тобольского УМН.

День безопасности труда в компании проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

"Это целая политика не только в области охраны труда, но и в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также область, которая позволяет повышать энергоэффективность нашего предприятия. Основными задачами охраны труда являются повышение безопасности производственных процессов, а также снижение уровня профессиональных заболеваний", - отметил главный инженер нефтепроводного предприятия Максим Кононов.

"Безопасность, охрана труда – это личная ответственность каждого сотрудника, а также всего коллектива в целом. Сегодня команда СУПЛАВ показала лучший результат, но всегда есть над чем работать, и нам в том числе. Главное, что конкурс прошел в дружной атмосфере, мы еще раз проверили наши навыки и знания – мелочей в охране труда не бывает", - рассказал капитан команды СУПЛАВ Денис Галанин, занявшей первое место в конкурсе.

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры производственного конкурса "Лучшее подразделение по охране труда" по результатам работы подразделений в области охраны труда в 2022 году. Первое место занял коллектив ЛПДС "Уват" Тобольского УМН, второе – ЛПДС "Западный Сургут" Сургутского УМН, третье – ЛПДС "Чаши" Тюменского УМН.