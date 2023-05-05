Лавров заявил, что Россия будет делом отвечать на атаку дронов на Кремль

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать делом на атаку дронов на Кремль, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне.

"Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы", - заявил Лавров на брифинге.

"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями", - подчеркнул глава МИД РФ.

"У нас терпения много - есть такая пословица "русские долго запрягают", и так далее", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без участия США. Он назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона "откреститься от атаки".

При этом Белый дом заявил, что США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними.