05 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

"Музыканты" покинут Бахмут из-за отсутствия боеприпасов

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что "музыканты" покинут Артемовск (Бахмут).

10 мая "вагнеровцы" передадут позиции солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря, приводит слова Пригожина его пресс-служба. Свое решение вывести отряды из Бахмута Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 99%, уточнил ее основатель.

Евгений Пригожин и солдаты ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: vk.com/concordgroup_official

Ранее Пригожин, комментируя Накануне.RU ситуацию на фронте, выразил мнение, что "наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось".

Теги: ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, боеприпасы


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