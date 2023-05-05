"Музыканты" покинут Бахмут из-за отсутствия боеприпасов

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что "музыканты" покинут Артемовск (Бахмут).

10 мая "вагнеровцы" передадут позиции солдатам Минобороны и уйдут в тыловые лагеря, приводит слова Пригожина его пресс-служба. Свое решение вывести отряды из Бахмута Пригожин объяснил тем, что без снарядов "музыканты" обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер" составляет 99%, уточнил ее основатель.

Ранее Пригожин, комментируя Накануне.RU ситуацию на фронте, выразил мнение, что "наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось".

