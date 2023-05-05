05 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Шок: жестокое убийство уральца было записано на телефон

Силовики раскрыли подробности жесткого убийства на Среднем Урале. Пожилому мужчине отрезали голову, а процесс расправы оказался случайно записан на телефонный диктофон, что в итоге помогло изобличить преступника.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено 66-летнему жителю Серова. Все случилось вечером 22 апреля в квартире дома по улице Новой: обвиняемый выпивал в компании мужчины 1960 года рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт и фигурант нанес удар рукой по голове своего оппонента.

Когда последний упал на пол, собутыльник нашел в квартире тяжелый металлический предмет весом около 30 кг и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм тот скончался на месте. Затем, как установили в СКР, обвиняемый ножом отчленил голову убитого и выбросил ее в уличный контейнер для мусора. В дальнейшем предполагаемый убийца был задержан.

Шокирующие подробности этой криминальной истории рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, находящийся сейчас под стражей пожилой житель Серова изначально сам заявил в дежурную часть территориального ОВД об убитом, обнаруженном им в собственном жилище.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

"При отработке на причастность к жуткой расправе над человеком сыщики уголовного розыска применяли полиграф. Орудие преступления – колюще-режущий предмет – обнаружено и изъято. Задержанный дал в полиции признательные показания. В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры, а задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта", - сообщил полковник Горелых.

По его словам, сперва мужчина пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное.

"Брал 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются "козырные" доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее", - рассказал представитель МВД.

По одной из отрабатываемых оперуполномоченными и следователями версий, на основе показаний подозреваемого, ЧП могло произойти из-за того, что в момент передозировки алкоголем одному померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля. После этого и случился конфликт, приведший к убийству.

Расследование продолжается. Задержанный взят под стражу. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления – до 15 лет лишения свободы.

Теги: убийство, диктофон, полиция, СКР, Серов


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