В центре Москвы до 10 мая заблокируют каршеринг

Работа каршеринговых сервисов в центре Москвы будет заблокирована до 10 мая, сообщили в департаменте транспорта столичной мэрии.

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении дептранса.

Также в ведомстве анонсировали ограничения в работе метро на 7 и 9 мая. Так, несколько станций в центре города не будут работать на выход в указанные дни с утра и до окончания мероприятий. На вход и пересадку станции будут работать в обычном режиме.