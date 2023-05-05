СМИ: Электрометаллурги попросили уменьшить разовый сбор со сверхприбыли

Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) попросила уменьшить разовый сбор со сверхприбыли бизнеса (windfall tax) на сумму уплаченного предприятиями в 2022 году акциза на жидкую сталь, пишут "Ведомости".

Издание ссылается на письмо, которое организация адресовала замминистра финансов Алексею Сазанову. В нем отмечается, что продукция электрометаллургических предприятий менее маржинальна и подразумевает значительно более высокие затраты при производстве по сравнению с другими компаниями сектора. Кроме того, рентабельность компаний, производящих металлы электросталеплавильным способом, традиционно в два-три раза ниже по сравнению с вертикально-интегрированными компаниями.

При этом отрасль обязана выплачивать акциз на жидкую сталь. Так, в 2022 году металлургические компании заплатили по этой статье более 58 миллиардов рублей, из которых 8,6 миллиарда пришлось на электрометаллургов, заявляет АЭМП.

В организации подчеркивают, что двойное налогообложение сверхприбыли серьезно увеличивает нагрузку на электрометаллургические компании и создает серьезные риски для всей отрасли в целом.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что добровольный взнос бизнеса в российский бюджет при выплате в этом году будет составлять 5% (от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы), при выплате в 2024-м – 10%. По словам Силуанова, точечных исключений для компаний из общего режима не будет.