Стали известны даты и время полета над Югрой пилотажной группы "Барсы" с портретами героев

Стали известны даты и время полета пилотажной группы "Барсы" с портретами героев над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Когалымом, Нижневартовском в рамках акции "Бессмертный полк в небе", передает корреспондент Накануне.RU.

9 мая в 12.30 самолеты взлетят над Нижневартовском, в 16.00 полет над Мегионом, в 16.30 — Лангепасом, в 19.00 — Сургутом.

10 мая в 12.15 полет в Нефтеюганске, в 19.00 — в Ханты-Мансийске.

Напомним, традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет.

Ранее пресс-секретарь движения Ольга Байбулова сообщила, что как такового формата привычного шествия не будет. По ее словам, традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня чтить память героев.