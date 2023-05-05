В Челябинской области разыскивают мотоциклиста, который может быть причастен к поджогу травы

В Миассе Челябинской области после произошедших ландшафтных пожаров сотрудники полиции ищут мотоциклиста, который может быть причастен к поджогу травы.

Информация о возможной его причастности к возгоранию поступила в полицию от очевидцев. На розыск неизвестного ориентированы наружные наряды, экипажи ГИБДД организовали проверку водителей мототранспортных средств.

"В рамках проводимых мероприятий схожие по приметам двое граждан для более детального разбирательства доставлялись в отдел полиции. Предварительно их причастность к произошедшему не подтверждена. Вместе с тем работа полиции в данном направлении продолжается", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.