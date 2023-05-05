В уральских лесах орудуют поджигатели

В этом году в уральских лесах выявлены случаи умышленных поджогов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий.

По его данным, поджоги природы зафиксированы в лесах Свердловской области (один факт) и Курганской области (несколько фактов). В Зауралье, по словам Куплевацкого, умышленно подожгли сухую траву.

"Ситуация находится в стадии расследования. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие, по результатам будут предъявлены обвинения с учетом сбора доказательной базы", - сообщил Куплевацкий, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, были ли в УрФО случаи умышленных поджогов лесов.

Напомним, Свердловскую область с прошлой недели охватили пожары: горят леса и населенные пункты. Что касается Курганской области, там тоже сложилась крайне непростая ситуация. Власти региона даже объявили вознаграждение за информацию о виновниках лесных пожаров.