Концерн "Калашников" начал поставки в армию военной экипировки нового образца

"Дочка" концерна "Калашников" (входит в Ростех) начала поставки новой всесезонной военной экипировки в российскую армию. "В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", - говорится в сообщении компании.

Комплект ВКПО3.0 разработан вместе с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, отмечает производитель.

В комплекте термобелье нательное флисовое (фуфайка и кальсоны), флисовая кофта, демисезонный костюм (куртка и брюки), влагозащитный костюм (куртка и брюки), утепленный костюм (куртка и брюки), летный костюм (куртка, брюки, боевая рубашка), летняя фуражка, демисезонная утепленная шапка, зимний шарф.

"Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке", - сообщил производитель.

Стоимость комплекта не называется.