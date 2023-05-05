В Америке оценили ущерб для производства чипов от возможного вторжения Китая на Тайвань

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс полагает, что Китай вторгнется на Тайвань и на острове остановится производство передовых полупроводниковых чипов, мировая экономика в год будет терять до $1 трлн в течение нескольких лет.

Чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), пояснила Хейнс, используются в "почти каждой категории электронных устройств по всему миру", пишет РБК. Если их выпуск прекратится, то минимальные потери составят от $600 млрд до $1 трлн ежегодно, это окажет "огромное финансовое влияние" и на американскую, и на китайскую экономики, и на весь мир.

Напомним, ранее конгрессмены США из комитета палаты представителей по Китаю провели "военную игру" для моделирования военного конфликта из-за Тайваня. Во время учений изучали разные варианты. Согласно сценарию, в ответ на требование Тайваня признать независимость, Китай начинает блокаду острова, а затем осуществляет его ракетный обстрел, а также американских баз в Японии и на Гуаме. Первоначальные потери США исчислялись бы сотнями, а возможно, и тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще больше.