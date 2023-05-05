В Урае восьмилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа

В Урае восьмилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 4 мая. Ребенок выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, та не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком. В настоящее время следователи проводят работу, направленную на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.