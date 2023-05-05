Украинские беспилотники атаковали село в Брянской области на протяжении часа, - Shot

Украинские БПЛА минувшей ночью попытались совершить массированную атаку на село Азаровка в Брянской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, атаки села Азаровка в Стародубском районе Брянской области начались около полуночи и длились около часа.

Беспилотники четырежды сбросили взрывчатые вещества на дома, но ни разу не попали в цель. Пострадавших и разрушений нет.

3 мая сообщалось, что украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области. В атаке участвовало пять БПЛА. В результате небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124.