05 Мая 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты ЗакСО Иркутской области встретились с представителями патриотических и ветеранских организаций в преддверии Дня Победы

Депутаты регионального парламента Иркутской области в преддверии Дня Победы провели встречу с членами Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании региона, сообщает пресс-служба ЗакСО.

В ней приняли участие председатель ЗС Александр Ведерников, вице-спикеры Лариса Егорова и Ольга Носенко, члены Штаба Z – представители патриотических и ветеранских организаций региона.

Спикер ЗакСобрания Александр Ведерников поблагодарил общественников за участие в телемарафоне, организованном областным парламентом при поддержке губернатора Иркутской области и патриотических организаций для поддержки участников специальной военной операции из Иркутской области.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Напомним, в ходе марафона была собрана помощь на общую сумму более 20 миллионов рублей.

«Вы с самого начала СВО оказываете помощь тем, кто находится на передовой, и делаете реальные дела. Мы с вашей поддержкой собрали большую помощь, но важно и то, что мы показали пример всем жителям Иркутской области. Пока каждый не пропустит это через свое сердце, наша страна не станет единой», – сказал Александр Ведерников.

иркутская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Представители общественных организаций отметили роль Законодательного Собрания в объединении активных участников патриотического движения Иркутской области. Кроме того, в рамках встречи поговорили о поддержке военнослужащих в регионе, программах патриотического воспитания детей и подростков в летний оздоровительный сезон, поделились опытом подготовки школьников к военной службе, обсудили кадровый потенциал сотрудников детских и молодежных патриотических организаций и ряд других вопросов.

Теги: депутаты, александр ведерников, законодательное собрание иркутской области, день победы, телемарафон, ветеранские организации


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