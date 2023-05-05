05 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Парад, праздничный концерт и фейерверк. В Челябинске опубликовали афишу празднования Дня Победы

Администрация Челябинска опубликовала афишу празднования Дня Победы. 9 мая жителей города ожидают парад, праздничный концерт и фейерверк.

Торжественное построение войск Челябинского гарнизона начнется в 11 часов на площади Революции. В 13 часов в парках и сквере Искусств будут проходить акция "Георгиевская ленточка". Праздничный концерт на площадке у Торгового центра начнется в 19 часов. Фейерверк запланирован на 22 часа.

Напомним, в Челябинске не будут проводить праздничные мероприятия в парках и скверах города в День Победы. Такое решение было принято на основании рекомендаций оперативного штаба.

Теги: День Победы, концерт, парад,


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