СМИ: Задержаны диверсанты, атаковавшие НПЗ на Кубани

Атаку на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае, по предварительным данным, совершила группа диверсантов, которых удалось задержать, передает Telegram-канал Mash. Канал сообщает, что атаковавшие завод пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

Ранее сообщалось, что сегодня НПЗ снова атаковал беспилотник, в результате удара была повреждена одна из установок завода, о пострадавших не сообщалось. По данным Mash, взрыв мог произойти не из-за атаки БПЛА, а из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

В ночь с 3 на 4 мая НПЗ "Ильский" был атакован четырьмя беспилотниками, загорелся резервуар с дизельным топливом.