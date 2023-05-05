05 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.RU

СМИ: Задержаны диверсанты, атаковавшие НПЗ на Кубани

Атаку на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае, по предварительным данным, совершила группа диверсантов, которых удалось задержать, передает Telegram-канал Mash. Канал сообщает, что атаковавшие завод пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

Ранее сообщалось, что сегодня НПЗ снова атаковал беспилотник, в результате удара была повреждена одна из установок завода, о пострадавших не сообщалось. По данным Mash, взрыв мог произойти не из-за атаки БПЛА, а из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

В ночь с 3 на 4 мая НПЗ "Ильский" был атакован четырьмя беспилотниками, загорелся резервуар с дизельным топливом.

Теги: нпз, атака, диверсанты


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