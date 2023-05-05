В Госдуму внесен законопроект о штрафах за нарушения при использовании биометрии

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех фракций.

Заявлено, что целью является защита биометрических персональных данных граждан. Сейчас законодательство предусматривает ответственность за обработку персональных данных без согласия их субъекта или обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством требований.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за размещение биометрических данных граждан в единой биометрической системе или других информационных системах с нарушением норм. Также повышается уже существующая ответственность за незаконную обработку персональных данных. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 6 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тысяч рублей, для ИП — до 1 млн, для юрлиц — до 1,5 млн рублей.

Законопроект вносит изменения в КоАП. Его поддержали Правительство РФ, Минюст, Минцифры, МВД, Минфин, ФСБ, Роскомнадзор, Банк России, а также межфракционная группа по вопросам защиты персональных данных граждан.

Как сообщалось, за 2022 год в России количество "утекших" записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с годом ранее и составило 667 млн записей. Таковы данные ГК InfoWatch "Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022". Число скомпрометированных записей более чем в 4,5 раза превысило население РФ. Каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей.

Президент компании Наталья Касперская призывает вообще не сдавать биометрические данные, так как они навярняка будут украдены. По ее словам, существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе.

При этом сейчас камеры, которые расположены на улицах городов, собирают биометрические данные всех проходящих людей - изображение их лица - без всяких разрешений. Несмотря на то что эти данные обезличены, любого человека можно "пробить" по цифровой фотографии. Например, за небольшие деньги можно получить информацию о передвижении "заказываемого" человека. Об этом проблеме постоянно говорит специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.