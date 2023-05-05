05 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Закон о патриотическом воспитании, инициированный губернатором, принят в Астраханской области

Депутаты областной Думы единогласно и сразу в двух чтениях приняли внесённый губернатором Игорем Бабушкиным проект закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Астраханской области».  

Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова, представляя законопроект, сообщила, что в настоящее время на федеральном уровне подобного единого нормативного акта не существует. Некоторые вопросы патриотического воспитания регулируют федеральные законы о воинской обязанности и военной службе, о физической культуре и спорте, об образовании, о молодёжной политике. 

астраханская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уверен, что обострение внешнеполитической ситуации, усиление межгосударственных противоречий, искажение мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России требует оперативного реагирования со стороны органов государственной власти. 

астраханская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

И, как пояснила Виктория Гурьянова, принятый думой Астраханской области  закон позволит вовлечь в процесс формирования устойчивой патриотической позиции у жителей региона различные структуры гражданского общества, в том числе и ветеранские общественные организации.

Также закон предусматривает возможность оказания посильной финансовой помощи из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям, занимающимся развитием патриотического воспитания граждан региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. 

Документ вступит в силу на следующий день после даты официального опубликования.

Теги: закон о патриотическом воспитании, игорь бабушкин, структура гражданского общества


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