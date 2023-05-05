Закон о патриотическом воспитании, инициированный губернатором, принят в Астраханской области

Депутаты областной Думы единогласно и сразу в двух чтениях приняли внесённый губернатором Игорем Бабушкиным проект закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Астраханской области».

Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова, представляя законопроект, сообщила, что в настоящее время на федеральном уровне подобного единого нормативного акта не существует. Некоторые вопросы патриотического воспитания регулируют федеральные законы о воинской обязанности и военной службе, о физической культуре и спорте, об образовании, о молодёжной политике.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уверен, что обострение внешнеполитической ситуации, усиление межгосударственных противоречий, искажение мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России требует оперативного реагирования со стороны органов государственной власти.

И, как пояснила Виктория Гурьянова, принятый думой Астраханской области закон позволит вовлечь в процесс формирования устойчивой патриотической позиции у жителей региона различные структуры гражданского общества, в том числе и ветеранские общественные организации.

Также закон предусматривает возможность оказания посильной финансовой помощи из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям, занимающимся развитием патриотического воспитания граждан региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Документ вступит в силу на следующий день после даты официального опубликования.