В Екатеринбурге пропала 9-летняя школьница с розовым рюкзаком

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую школьницу. Стражи порядка обращаются за помощью к жителям.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 9-летняя Айбийке К. Девочка 4 мая этого года ушла в школу из дома в Железнодорожном районе и до сих пор не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 135-140 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, черные волосы до пояса, глаза карие. Была одета: белая рубашка, темно-синяя юбка, джинсовая куртка с красными рукавами, черные ботинки. С собой был рюкзак розового цвета.

Полиция Екатеринбурга ищет школьницу и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции №11) или 02 (по мобильному – 102).

"Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении", - добавили в ведомстве.