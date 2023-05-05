Шейкин призвал в 10 раз повысить штрафы для водителей электросамокатов

Нужно в 10 раз повысить штрафы для водителей электросамокатов. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

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По его мнению, максимальная сумма в полторы тысячи рублей слишком мала. Она соответствует 2007 году, когда вводилась, но теперь ее нужно увеличить минимум на порядок.

Шейкин также призвал создать единую информационную систему регистрации владельцев электросамокатов, а для компаний по аренде электросамокатов предусмотреть необходимость направления сведения о маршрутах движения самокатов и арендаторов. Это в том числе позволит законодательно обязать их оформлять ОСАГО.

На днях глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил разрешить движение электросамокатов только в парках, где для них есть специальные дорожки, и в частных поселках при согласии собственников. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддерживает ограничение использования электросамокатов, но также считает необходимым установить предельно допустимую скорость.

Член Совет при президенте РФ по развитию гражданского обществ и правам человека Кирилл Кабанов согласен с Бастрыкиным. Предложение же Клишаса он считает правильным, но утопическим.

"Утопично это предложение потому, что конкретные должностные лица и подконтрольный им бизнес получают миллиардные сверхдоходы от этих самых СИМ, в первую очередь электросамокатов. И их совершено не волнует, сколько еще людей, включая детей, погибнут или станут инвалидами. Тот же Минтранс цинично ждет статистику за этот сезон, чтобы сделать дальнейшие выводы... Количество смертей и инвалидов, к сожалению, будет расти, как будут расти сверхдоходы "по-доброму" улыбающихся с экранов идеологов и лоббистов этой смертельно опасной езды", - написал Кабанов.