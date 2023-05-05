Шейкин призвал в 10 раз повысить штрафы для водителей электросамокатов

05 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Шейкин призвал в 10 раз повысить штрафы для водителей электросамокатов

Нужно в 10 раз повысить штрафы для водителей электросамокатов. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
Читайте также:

По его мнению, максимальная сумма в полторы тысячи рублей слишком мала. Она соответствует 2007 году, когда вводилась, но теперь ее нужно увеличить минимум на порядок.

Шейкин также призвал создать единую информационную систему регистрации владельцев электросамокатов, а для компаний по аренде электросамокатов предусмотреть необходимость направления сведения о маршрутах движения самокатов и арендаторов. Это в том числе позволит законодательно обязать их оформлять ОСАГО.

На днях глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил разрешить движение электросамокатов только в парках, где для них есть специальные дорожки, и в частных поселках при согласии собственников. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддерживает ограничение использования электросамокатов, но также считает необходимым установить предельно допустимую скорость.

Член Совет при президенте РФ по развитию гражданского обществ и правам человека Кирилл Кабанов согласен с Бастрыкиным. Предложение же Клишаса он считает правильным, но утопическим.

"Утопично это предложение потому, что конкретные должностные лица и подконтрольный им бизнес получают миллиардные сверхдоходы от этих самых СИМ, в первую очередь электросамокатов. И их совершено не волнует, сколько еще людей, включая детей, погибнут или станут инвалидами. Тот же Минтранс цинично ждет статистику за этот сезон, чтобы сделать дальнейшие выводы... Количество смертей и инвалидов, к сожалению, будет расти, как будут расти сверхдоходы "по-доброму" улыбающихся с экранов идеологов и лоббистов этой смертельно опасной езды", - написал Кабанов.

Теги: штраф, эклектросамокат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети