Китай собрался вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине

Поднебесная будет координировать с Россией усилия по разрешению кризиса на Украине.

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Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии 4 мая, пишет РИА Новости, сообщил, что Китай будет "настойчиво продвигать мирные переговоры" и готов "поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса".

Отметим, заявление прозвучало на фоне того, что Китай, который обычно проводит сдержанную политику в контексте военной спецоперации на Украине, накануне как будто изменил свою позицию. Генассамблея ООН приняла резолюцию "Сотрудничество между ООН и Советом Европы", в которой есть пункт со словами "после агрессии Российской Федерации против Украины". Голоса "против" резолюции поступили от пяти государств – России, Беларуси, Демократической республики Конго, Никарагуа и Сирии. При этом Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан воздержались. В целом за резолюцию проголосовали Армения, Бразилия, Индия, Казахстан, Турция и Китай. О том, что может значить такой исход голосования, читайте в этом материале.