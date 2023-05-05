В Челябинске нашли мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки

В Челябинске установили мужчину, стрелявшего из окна многоквартирного дома из охолощенного пистолета.

Напомним, инцидент произошел в доме на улице 250-летия Челябинску. Ночью неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудники полиции установили нарушителя общественного порядка. Им оказался 29-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждено административного дела по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).

"Молодой человек использовал охолощенный пистолет, у которого отсутствует возможность стрельбы боевыми патронами, для производства выстрела, однако пренебрег правилами пользования данным разрешенным типом оружия", - рассказали в пресс-службе.