05 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске нашли мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки

В Челябинске установили мужчину, стрелявшего из окна многоквартирного дома из охолощенного пистолета.

Напомним, инцидент произошел в доме на улице 250-летия Челябинску. Ночью неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудники полиции установили нарушителя общественного порядка. Им оказался 29-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждено административного дела по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).

"Молодой человек использовал охолощенный пистолет, у которого отсутствует возможность стрельбы боевыми патронами, для производства выстрела, однако пренебрег правилами пользования данным разрешенным типом оружия", - рассказали в пресс-службе.

Теги: стрельба, охолощеный пистолет, полиция,


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