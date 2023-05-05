Прокуратура Тюменской области проверит причины распространения пожара на село Успенка

Прокуратура Тюменской области организовала проверку в связи с распространением пожара вблизи села Успенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор области Владислав Московских лично выехал на место ЧП. Он поручил прокурору Тюменского района Денису Коротаеву провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности в населенном пункте, исполнению органом местного самоуправления требований закона, а также проконтролировать размещение пострадавших граждан, оказание им мер социальной поддержки и помощи в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с утратой домовладений.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка поступило вчера вечером. Жителей поселка эвакуировали. Сообщалось, что жителей села временно разместят в микрорайоне Молодежный. В первую очередь помощь оказали постояльцам Успенского детского психо-неврологического интерната. Всего 370 человек. Их разместят в центре "Красная гвоздика". Эвакуировано также отделение временного проживания граждан пожилого возраста.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3900 кв.м. От огня пострадали 13 жилых домов. Локализовать пожар получилось только в два часа ночи. Предварительно, никто не пострадал.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Пожарные продолжают работать.

Глава региона Александр Моор планирует сегодня встретиться с погорельцами и обсудить меры поддержки.