НПЗ "Ильский" на Кубани снова атакован беспилотниками

Нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае снова был атакован БПЛА. По данным Telegram-канала Baza, несколько минут назад НПЗ атаковал беспилотник, предположительно, - украинский. Удар пришелся по одной из установок, начался пожар. Сейчас к месту ЧП стягиваются экстренные службы.

Впервые НПЗ "Ильский" был атакован в ночь с 3 на 4 мая, сообщалось о падении четырех беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на площади 400 квадратных метров. В горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.