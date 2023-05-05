Суд отказался заочно арестовать участвующего в СВО мэра Большого Камня

Фрунзенский райсуд Владивостока отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заочном аресте мэра Большого Камня Рустяма Абушаева после повторного рассмотрения, передает ТАСС.

Чиновник обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве.

Напомним, Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что об этом принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.