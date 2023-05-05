Telegram-каналы нужно зарегулировать как СМИ – глава СПЧ Фадеев

Российские и украинские власти сходятся в мнении, что Telegram-каналы нуждаются в регулировании, например, по аналогии со СМИ. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, а чуть раньше – министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Работу каналов в Telegram следует проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ, считает Фадеев.

"Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение", - цитирует Фадеева ТАСС.

По мнению Фадеева, многие каналы и так уже работают как традиционные медиа, имеют редакции, но не подчиняются законам и Роскомнадзору.