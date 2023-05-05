05 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Крупные пожары в свердловских лесничествах удалось локализовать

Специалисты Уральской авиабазы локализовали крупные лесные пожары в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, удалось локализовать возгорания в Невьянском лесничестве площадью 200 гектаров и Режевском лесничестве площадью 150 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Борьба с двумя пожарами в Березовском лесничестве продолжается, там работают более 40 человек и 13 единиц спецтехники.

Всего за минувшие сутки, 4 мая, в регионе было ликвидировано 14 пожаров на площади более 270 гектаров. К тушению огня в уральских лесах привлечено более 700 человек: это сотрудники авиабазы, МЧС, лесничеств, арендаторы. Задействована спецтехника: бульдозеры, тракторы, пожарные машины и малые лесопатрульные комплексы.

Причиной большинства возгораний является несоблюдение жителями правил пожарной безопасности. Напомним, для профилактики лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты.

Теги: лесничества, пожары, авиабаза


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