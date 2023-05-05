05 Мая 2023
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Экономика В России
Фото:Пресс-служба ФГУП &quot;ЦАГИ&quot;

Запрет на полеты беспилотников еще больше отбросит отрасль назад

Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд руб. и откатит рынок к уровню 2018 г., считают различные разработчики и производители техники. Общие потери от запрета на полеты беспилотников только в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 млрд руб., если запрет продлится до конца года.
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Речь идет о недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга – для девелоперов на строительных площадках для 3D-моделирования и маркетинговых съемок, а также при земельном кадастровом учете, для контроля состояния промышленных объектов, линий электропередачи и дистанционного зондирования Земли, пишет "Ъ".

Наиболее чувствительные потери понесет сельскохозяйственный сектор. Совокупно сельхозотрасль потеряет 2,4 млрд руб., из которых недополученная выручка и убытки непосредственно хозяйств составят 900 млн руб., еще 300 млн составят недополученная выручка и убытки разработчиков, 800 млн руб. — производителей беспилотников и 400 млн руб.— потери операторов и эксплуатантов дронов для сельского хозяйства.

Эксперты критикуют запреты, поскольку они не ведут к предотвращению нападений и запускаемые с террористическими целями дроны летают и так без оформления разрешений. При этом беспилотники законопослушных операторов в РФ остаются на земле, хотя именно они зачастую повышают безопасность мониторингом местности, поясняют эксперты: "Гражданские дроны помогают увидеть машину, рядом с которой преступники режут трубу или минируют рельсы".

беспилотник(2016)|Фото: Накануне.RU

Для спасения рынка, полагает глава профильной ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев, необходим комплекс организационных мер и технологических решений, "которые позволят, во-первых, обнаруживать правильно оборудованное беспилотное воздушное судно (БВС), во-вторых, определять его маршрут и, наконец, обеспечивать отправку служебных команд внешнему экипажу на посадку". По его мнению, необходим единый межведомственный регламент согласования полетов и обеспечения их безопасности, но "сегодня такой процедуры не существует".

Российские власти могли бы использовать опыт регулирования беспилотников из Индии, добавляет основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков: "Принцип госсистемы DigitalSky в том, что легальный полет беспилотника может продолжаться, только если дрон зарегистрирован в этой госсистеме и отображается в ней в режиме онлайн".

Ранее мы сообщали, что специалисты со Среднего Урала разработали FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь". Испытания первой партии в зоне СВО показали, что дрон способен наносить удары по противнику в глубине фронта и уничтожать бронетехнику на закрытых позициях. Между тем, Свердловская область вчера тоже ввела запрет на полеты БПЛА. Хотя понятно, что массовые запреты полетов БПЛА осложнят процесс подготовки операторов и работу волонтеров: пока их введут в бюрократическую стезю, будет упущено время.

"Абсолютно понятно, чем обусловлен запрет использования дронов (кстати, Челябинская область такое решение приняла ещё два месяца назад). Вместе с тем, необходимо максимально быстро решить и вопрос, связанный с условиями разработки дронов и обучения операторов. Если, конечно, мы тревожимся не понапрасну. Вдруг необходимые исключения уже прописаны в соответствующих НПА", — отмечает телеграм-канал "Упорный край".

При наличии политической воли эти проблемы, на которые указывают эксперты рынка, можно было бы решить за несколько месяцев.

Теги: БПЛА, дрон, беспилотник


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