05 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Минобороны РФ

ВКС России уничтожили базу с иностранными инструкторами в Черниговской области

В Черниговской области российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны.

Кроме того, российские военные на Купянском направлении уничтожили две украинские ДРГ и сорвали ротацию четырех подразделений ВСУ, передает РИА Новости.

В апреле до 370 украинских военнослужащих и наемников, а также техника, были уничтожены на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии.

Теги: вкс россии, иностранные инструкторы, черниговская область


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