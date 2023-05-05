ВКС России уничтожили базу с иностранными инструкторами в Черниговской области

В Черниговской области российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны.

Кроме того, российские военные на Купянском направлении уничтожили две украинские ДРГ и сорвали ротацию четырех подразделений ВСУ, передает РИА Новости.

В апреле до 370 украинских военнослужащих и наемников, а также техника, были уничтожены на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии.