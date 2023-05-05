В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"

В Челябинской области тушат пожар в национальном парке "Зигальга". По предварительным данным, возгорание началось из-за туристов-сплавщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Площадь пожара составляет около 100 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет. Вчера вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром им на подмогу направили еще около 30 человек.

Напомним, в апреле национальный парк "Зигальга" закрыли для посещения. Такое решение было принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима. На территории нацпарка класс пожарной опасности повысился до четвертого из-за сухой погоды.