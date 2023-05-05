05 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дети из пострадавшей от огня Сосьвы отправятся в летние лагеря

Дети-погорельцы из уральского поселка Сосьва и других муниципалитетов, задетых стихией, смогут пережить непростое время в загородных санаториях и оздоровительных лагерях. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Путевки будут предоставляться бесплатно. Родители 80 детей уже сообщили о желании воспользоваться возможностью. При этом 57 из них смогут отдыхать на протяжении сразу трех смен в загородных организациях Сосьвинского городского округа — "Солнышко" и "Восход". В аналогичном режиме принять детей готовы и в лагерях Серовского, Карпинского, Краснотурьинского и Североуральского городских округов — "Чайка", "Светлячок", "Солнечный", "Детский оздоровительный загородный лагерь имени Володи Дубинина".

Не забыли и про совсем еще юных погорельцев. В областные санатории отправится 23 малолетних в сопровождении одного из родителей. За теми же, кто еще не определился с планами на лето, закреплена возможность обратиться за путевкой в любое время.

Пожары в Сосьве и Таежном начались 25 апреля. В первом огнем были уничтожены порядка 100 домов, два человека погибли, во втором - сгорело около 20 строений. Власти региона решили возвести 60-квартирный дом для погорельцев в Сосьве и восстановить жилье погорельцам Таежного.

Накануне Фонд святой Екатерины передал погорельцам наиболее пострадавших от огня свердловских поселков около 20 тонн необходимых вещей. Сейчас жители начинают разбирать завалы от сгоревших домов и построек, приступают к восстановлению приусадебных участков.

Теги: лагерь, дети, Сосьва


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