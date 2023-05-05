05 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в детском саду в Тобольске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту гибели ребенка в детском саду в Тобольске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Как мы писали ранее, тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти было обнаружено утром, 4 мая, во время прогулки, в детском игровом домике, расположенном на площадке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду малолетнего ребенка(2023)|Фото: tyumen.sledcom.ru

Теги: девочка, ребенок, детский сад


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Ранее 04.05.2023 14:05 Мск В Тобольске в детском саду погибла трехлетняя девочка

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