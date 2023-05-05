В ГИБДД Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют в День Победы

В ГИБДД Екатеринбурга назвали улицы, которые будут перекрыты в День Победы в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, 9 мая с 6:00 и до окончания праздничных мероприятий будет зарыто движение транспорта:

по проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;

по улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;

по улице Толмачева – от Ленина до Николая Никонова;

по улице Пушкина – от Малышева до Ленина;

по улице Маршала Жукова – от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

Также с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение:

по улице 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;

по улице Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;

по улице Малышева – от Розы Люксембург до Московской;

по улице Радищева – от Московской до 8 Марта.

Кроме этого, в микрорайоне Химмаш на время проведения легкоатлетической эстафеты с 10:30 до 12:00 будет закрыто движение по улице Грибоедова от переулка Углового до улицы Торговой. Также на время легкоатлетической эстафеты Кировского района "Весна Победы-2023" с 9:45 до 14:00 будет закрыто движение по улице Мира – от Первомайской до Малышева и по проспекту Ленина – от Гагарина до Мира.

Наконец, в Орджоникидзевском районе на время легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, с 11:00 до 13:00 будет закрыто движение:

по улице Ильича – от площади 1-й Пятилетки до Кировоградской;

по улице Кировоградской – от Ильича до 40-летия Октября;

по проспекту Орджоникидзе – от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

Как уточнили в ГИБДД, на время закрытия по всем указанным улицам установят временные знаки в соответствии со схемой организации движения. Также будет изменен режим работы светофоров.

"Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее", - добавили в ведомстве.